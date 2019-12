Tevez: “Cristiano Ronaldo ha lottato per essere quello che è, Messi è nato così”

Non c’è nient’altro che il Boca Juniors, in questo momento della sua vita, per Carlos Tevez, attaccante 35enne che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Espn: “Tutte le mie forze sono concentrate sul Boca, non esiste nient’altro nella mia vita che la società argentina, e potrebbe essere questo il mio ultimo anno da giocatore. Anche se venisse a chiamarmi il Real Madrid, direi di voler rimanere al Boca”.

Su Cristiano Ronaldo, suo ex compagno al Manchester United, ha ribadito questo aneddoto, che già aveva raccontato in passato: “Un giorno mi presentai ad allenamento alle 6.30 del mattino e lui era già lì. Era ossessionato dal migliorarsi, infatti, a differenza di Leo Messi, lui ha lottato davvero tanto per diventare quello che è adesso. Messi non ha bisogno di presentarsi in palestra un’ora prima degli altri, è un fenomeno in natura, gli viene naturale infatti sbarazzarsi in dribbling di due o tre avversari”.