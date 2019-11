Tevez, il retroscena su Cristiano Ronaldo: “Una volta arrivai all’allenamento alle 6 e mezza. Lui era già lì…”

A margine di un evento che si è tenuto a Buenos Aires, Carlos Tevez, storico attaccante attualmente al Boca Juniors, ha parlato dei due fenomeni del calcio mondiale: Cristiano Ronaldo e Messi. L’argentino del Boca ha giocato con il portoghese ai tempi del Manchester United e ne ha ricordato alcuni aspetti, nonché un retroscena piuttosto curioso. Sul connazionale, invece, poche parole, ma di grande e assoluta stima.

ANEDDOTO – “Cristiano Ronaldo? Lui passa tutto il giorno in palestra, è un’ossessione. Ricordo che al Manchester United se ci dovevamo allenare alle nove del mattino, anche se arrivavi alle otto lui era già lì. Se arrivavi alle sette e mezzo lo trovavi lì lo stesso. Una volta ho fatto di tutto per arrivare prima di lui, giunsi al campo di allenamento alle sei e mezza per precederlo, ma lui era lì. Era mezzo addormentato, ma c’era già…”.

MESSI – Sul campione del Barcellona: “Messi non è così, per lui tutto è naturale, ma su ciò che non gli viene naturale si allena tanto. Prima non tirava le punizioni, oggi le calcia e le mette tutte all’angolino. Si è allenato per fare questo…”, ha concluso Tevez.