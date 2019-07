Tevez: “In tanti hanno paura di venire al Boca Juniors perché…”

“A me datela sempre la maglietta azul e oro”, parola di Carlos Tevez. L’argentino, attaccante del Boca Juniors, non si tira mai indietro. Sempre in prima linea per difendere i colori che ama. Mai un’affermazione banale quando si tratta del suo club.

Parlando a Radio Rivadavia della situazione attuale che si vive al Boca Juniors, l’attaccante ex anche della Juventus, non ha mancato di mettere a nudo una situazione difficile che riguarda la società argentina: “Il presidente ha già cercato quattro o cinque allenatori e hanno detto no, lo stesso è successo con tanti giocatori che stiamo cercando. Scappano ed è per via della pressione che c’è in questo ambiente. Ma io dico che per me vestire questa maglietta significa avere il fuoco addosso. Datemela e andiamo a giocare”, ha detto Tevez. Il riferimento alla pressione è ai recenti episodi avvenuti prima, durante e dopo la finale di Copa Libertadores contro il River Plate.