Tevez, nasce la serie TV che racconta la sua storia: si chiamerà ‘Apache’

Nasce Apache, la serie tv dedicata alla vita di Carlos Tevez. L’attaccante del Boca Juniors, ex anche di Juventus, Manchester United e Manchester City, sbarca sul piccolo schermo grazie a Netflix che racconterà la vita privata e calcistica dell’argentino fin dall’infanzia.

Il ruolo del bomber sarà interpretato dal giovane attore Balthazar Murillo, approvato anche dallo stesso giocatore. Dopo mesi di preparazione tutto è pronto e lo stesso attore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune immagini in anteprima.

Come riporta Olè, Murillo ha raccontato la trasformazione e il modo in cui si è calato nella parte di Tevez: “Mi hanno messo una protesi dentale, sono andato dal logopedista per parlare come lui, ho lavorato anche sulle espressioni”. Non manca proprio nulla, persino la cicatrice: “Ci sono volute due ore per applicare la cicatrice”. E quando ha incontrato per la prima volta l’attaccante, che ha assistito ad alcune riprese e ha voluto che altre fossero realizzate nel Barrio Ejército de los Andes, il suo quartiere, Murillo ha raccontato: “Mi dissero che di lì a poco sarebbe arrivato qualcuno. Poi mia madre disse: ‘Guarda chi è venuto’. Mi giro e c’era Carlos. Sono rimasto impietrito, ero immobile e con quella cicatrice addosso. Ci siamo salutati e mi ha messo subito a mio agio. Penso che con questa serie le persone cominceranno a simpatizzare molto di più per lui, anche se non tifano Boca”.