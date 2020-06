Tevez resta al Boca ma pensa al ritiro: “Alla mia partita d’addio vorrei Pirlo, Messi e CR7…”

Carlitos Tevez rompe il silenzio e parla del suo futuro. Nelle ultime settimane il suo possibile addio al Boca Juniors con tanto di rumors sul ritiro stavano avvolgendo l’ambiente argentino. L’attaccante, parlando a Radio La Red, ha fugato ogni dubbio, almeno fino al mese di dicembre. Obiettivi chiari per l’Apache che sa bene cosa vuole in questo momento.

Tevez: “Copa Libertadores poi si vedrà…”

L’argentino è stato piuttosto chiaro su quello che desidera in questo momento: “La mia intenzione è quella di restare al Boca Juniors con l’obiettivo di vincere la Copa Libertadores“, ha detto Tevez. “Ho raggiunto un accordo per il rinnovo di sei mesi. Avevo chiesto un anno, il club mi ha proposto un anno e mezzo e a quel punto ci siamo accordati per sei mesi”. E ancora l’Apache sul suo contratto precisa come non si tratti di una questione economica: “Voglio dire che devolverò tutti i miei compensi, bonus compresi, ad alcune associazioni benefiche, in aiuto delle tante persone colpite dalla pandemia”.

Addio

Infine, arriverà quel giorno di dicembre in cui si dovranno fare dei conti. Tevez sul futuro lascia aperte ancora alcune ipotesi: “Il futuro? Potrei tornare per sei mesi al Corinthians o magari in Europa, al West Ham. Voglio arrivare a dicembre e vedere come sto: potrei anche continuare al Boca o ritirarmi”. E pensando alla sua gara d’addio, l’attaccante ha delinato i calciatori e amici che vorrebbe avere al suo fianco e in squadra… “Chiamerei Buffon, Hugo Ibarra, Río Ferdinand, Gabriel Heinze e Patrice Evra. A centrocampo Andrea Pirlo, Paul Scholes, Paul Pogba, poi Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Wayne Rooney”. Staremo a vedere, a questo punto, cosa accadrà. Intanto vedere una formazione di questo livello sarebbe assolutamente fantastico.

