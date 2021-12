Tevez torna a giocare… per un evento speciale

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l'Apache tornerà in campo come Special Guest

Carlos Tevez tornerà in campo dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Non sarà, però, un nuovo inizio di carriera, ma solo per una partita, decisamente speciale. L'Apache, infatti, non ha intenzione, almeno per ora, di tornare a vestire i panni del calciatore professionista ma indosserà per un'ultima volta gli scarpini da gioco in occasione della serata della Noche Amarilla 2022.