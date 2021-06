Theo Hernandez: “Inizio al Milan duro. Covid pauroso. Il mio futuro…”

L'esterno rossonero racconta la sua esperienza in Italia col Diavolo

Qualche alto e basso in questa stagione, la seconda in Italia, ma Theo Hernandez è stato comunque uno dei migliori nel Milan aiutando la squadra a tornare in Champions League e ad ottenere la seconda piazza in campionato. L'esterno francese ha parlato a L’Officiel Arabia della sua esperienza nel Diavolo, dal suo arrivo fino all'ultimo periodo.

Un benessere arrivato dopo un inizio non certo positivo e che è continuato, seppur fuori dal campo, con la pandemia di Covid: "Appena arrivato al Milan (estate 2019 ndr), mi sono infortunato alla caviglia in un’amichevole contro il Bayern Monaco. A causa dell’infortunio, sono stato costretto a restare fermo per un po' di tempo. Pr me è stato un duro colpo, ma grazie alla mia famiglia e ai tifosi sono stato capace di affrontare questa situazione", ha spiegato il francese. E una volta ingranato nessuno lo ha più fermato. Nonostante la pandemia di coronavirus lo abbia veramente preoccupato: "Il fatto che fosse qualcosa di sconosciuto e nuovo è stato davvero pauroso. Per il mondo dello sport, il cambiamento più grosso è stato ovviamente nel rapporto con i tifosi. Mi manca molto non poterli incontrare o vederli allo stadio durante le gare. La pandemia è una cosa seria, ma sono convinto che troveremo una via d’uscita per far sì che scompaia e che tutto possa tornare come prima. Questo al momento è il mio desiderio più importante".