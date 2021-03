Theo Hernandez: “Scudetto, ci siamo. Futuro? Voglio restare al Milan a lungo…”

A tutto Theo Hernandez. Interessante intervista rilasciata ai microfoni di AS dal terzino francese del Milan che ha parlato dell’approdo in rossonero fino alle ambizioni personali e di squadra per questa stagione e non solo.

Theo Hernandez si racconta a 360°

“Il primo incontro con Maldini? Mi ha chiamato perché voleva vedermi, mi ha sorpreso ed è stata una riunione molto bella. Mi disse che ho talento, che potevo arrivare ad essere un grande giocatore. Abbiamo parlato della mia situazione nel Real Madrid, dei miei anni all’Alaves e alla Real Sociedad. Lo abbiamo fatto come se fossimo due amici”, ha raccontato Theo Hernandez sul primo approccio con il mondo Milan avvenuto nel 2019 ad Ibiza.

Sul campionato e le ambizioni stagionali: “La differenza con la Liga si nota. Qui si gioca meno, è tutto più fisico e tattico, ma mi sono adattato bene. Scudetto? Credo alla rimonta, sì. Manca ancora tanto. L’Inter si è un po’ allontanata, ma lotteremo fino all’ultima giornata, può ancora perdere o pareggiare. I campionati, spesso, regalano sorprese. Poi, ovviamente, ho l’obiettivo di giocare la Champions con questa maglia. Sarebbe bellissimo anche perchè il Milan non la gioca da tanto tempo”.

Dal presente al futuro: “Qui sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato, sia la squadra che i tifosi e tutto il club, mi hanno accolto alla grande. Quando è così, quando in una squadra stai così bene, semplicemente, non vuoi andartene. Voglio restare ancora a lungo. Milano è bellissima. Si mangia bene, si può fare shopping, la gente è gentile… Ci sto benissimo”.

Nel sogni per il futuro non può mancare la Nazionale: “Non lo so, io la aspetto. Il mio cellulare ha sempre batteria e rete al massimo, nel caso arrivasse (ride, ndr). Continuerò a dare tutto ogni giorno per riuscirci, è un mio obiettivo giocare nella Francia al fianco di mio fratello”. E ancora: “Il desiderio è quello di essere il migliore al mondo nella mia posizione e trionfare nel Milan. È un posto che mi ha reso molto felice”.