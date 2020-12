Theo Hernandez senza freni: “Milan resterei qui per sempre. Scudetto? Possiamo portare via il titolo alla Juventus”

Ospite dei microfoni di Onda Cero all’interno della trasmissione El transistor, Theo Hernandez, esterno del Milan, si è raccontato a 360 gradi tra passato, presente e futuro senza dimenticare le sue ambizioni e gli obiettivi per questa stagione col Diavolo.

Theo Hernandez: scudetto e futuro

“Da quando sono al Milan gioco abbastanza bene, contro il Parma è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera”, ha esordito Theo Hernandez. “Nazionale? L’ho detto dal primo momento, voglio giocare per la Francia”.

Tra passato e presente, l’esterno mancini parla anche di Liga e di Real Madrid: “Il campionato italiano è più fisico di quello spagnolo. Nella Liga la palla ha più importanza. Gli allenamenti qui sono più difficili che a Madrid. Il Real mi rimpiange? Non so se avranno rimpianto la mia partenza a Madrid … Sono arrivato al Real Madrid molto giovane e non ho giocato. È stato complicato perché non avevo fiducia, quello che adesso ho qui”.

E ancora sul Milan: “Scudetto? Per molti anni il Milan non è più come siamo adesso, penso che possiamo portare via il titolo alla Juventus”. “Ibra? Ibra è un giocatore incredibile, ci aiuta e ci consiglia molto e bene”. Sul futuro: “Non mi vedo tornare al Real. Potessi, starei per sempre al Milan”.