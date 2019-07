Thiago Alcantara contro la Var: “Toglie l’essenza del calcio…”

Intervenuto in zona mista nel Dignity Health Sports Park di Los Angeles, dopo il match di International Champions Cup contro l’Arsenal – perso per 2-1 dai suoi-, il centrocampista spagnolo del Bayern Monaco Thiago Alcantara ha parlato, come riporta AS, dell’evoluzione della tecnologia nel mondo del pallone.

TOGLIE EMOZIONE – In modo particolare, il classe si è espresso contro la VAR motivando così il suo pensiero: “Sono un romantico del calcio e mi piace anche quella parte di malizia che ci vuole, senza di essa non avremmo tante cose storiche che sono esistite nel calcio. Penso che la tecnologia porta un po’ più di giustizia, ma toglie l’essenza del gioco”. In modo particolare, c’è un momento che proprio Thiago non digerisce, quando dopo una rete non si sa mai se si possa esultare: “”La prima volta che festeggi sei un po’ indeciso, guardi l’arbitro per capire se ha dato il goal o se ha la mano sull’orecchio, il calcio perde emozioni in questo modo…”, ha concluso il centrocampista del Bayern Monaco.