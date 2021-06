Thiago Alcantara e il Covid: “C’era paura e l’ho vissuto male. Sul vaccino…”

Parla il centrocampista della Spagna tra coronavirus e Euro2020

Redazione ITASportPress

La Spagna sta affrontando diversi problemi a causa della pandemia di Covid con alcuni casi di positività all'interno del gruppo squadra. In queste ore, però, il cambio di rotta con la possibile vaccinazione degli atleti in vista delle prossime gare dell'Europeo. Intervistato da Marca, Thiago Alcantara ha raccontato la sua esperienza col coronavirus, avuto ad ottobre, e la sua visione di ciò che sta accandendo adesso nel mondo, sportivo e non.

MOMENTO - "Come sta la squadra? Siamo in quella fase in cui facciamo solamente quello che ci dicono di fare", ha esordito il centrocampista. "Stiamo lavorando bene e sono sicuro che le cose andranno bene in vista del debutto". "Luis Enrique si è detto sereno? Sì, e anche con noi emana questa positività che fa bene al gruppo. Io terzo capitano? Siamo tutti capitani", ha detto Thiago Alcantara. E ancora: "Come viviamo i giorni che ci separano dal debutto? Bene anche se ogni giorno è come se fossimo separati e dovessimo superare mille barriere. Euro 2020? Il calcio è un po' cambiato. Penso che andranno lontane le squadre meglio preparate fisicamente".

PERSONALE - Parlando ancora di Covid, il centrocampista spagnolo ha raccontato quella che è stata la sua esperienza. Il giocatore aveva contratto il virus ad ottobre: "L'ho vissuto davvero male. Prima c'era grande paura, molto di più di quella che c'è adesso. In piena pandemia non sapevi cosa sarebbe accaduto. Io avevo un unico pensiero: non trasmetterlo ai compagni e soprattutto alla mia famiglia. Volevo che mi isolassero davvero che mi lasciassero solo". Sulla questione vaccino, Thiago Alcantara ha poi detto: "So che molti non sono favorevoli che la Spagna riceva il vaccino, ma noi difenderemo il Paese e dovremo anche spostarci in diversi posti. Quindi meglio farlo da vaccinati...".