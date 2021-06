Thiago Alcantara: “Odio calcio moderno. VAR? Ha peggiorato le cose”

Il centrocampista non è a favore dell'evoluzione del calcio con 5 cambi e VAR

VAR - E come se non bastassera è arrivato il VAR: "Credo abbia peggiorato le cose. Sono sempre stato contro, non ho cambiato idea. Magari non ci fosse, spezza l’essenza del gioco, ha fatto sparire la malizia insita nel gioco, e poi tante volte segni, e anche se è un golazo sei lì ad aspettare che controllino se non c’è qualche irregolarità, se lo danno o no", ha detto Thiago Alcantara.