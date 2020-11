Thiago Motta e l’aneddoto su Ancelotti ai tempi del Psg: “Eravamo al bar. Lavezzi lo chiamò e lui…”

Capita spesso di sentire storie particolari vissute all’interno dei gruppi squadra. Ed è questo il caso del Paris Saint-Germain, almeno di quello del passato sotto la guida di Carlo Ancelotti. A raccontare un curioso aneddoto è Thiago Motta, ex centrocampista e ora allenatore in cerca di una squadra, ai microfoni di RMC.

Thiago Motta: “Quella sera al bar con Lavezzi e Ancelotti…”

Il simpatico racconto di Thiago Motta mette in evidenza il grande rapporto tra Carlo Ancelotti e le sue squadra, in modo particolare il Paris Saint-Germain da lui allenato dal 2011 al 2013. L’ex centrocampista rivela: “Eravamo in ristorante, o forse un bar. Eravamo con la squadra ed ad un certo punto il Pocho (Lavezzi ndr) ci dice che stava chiamando l’allenatore. Noi gli abbiamo detto di non farlo, che tanto non sarebbe mai venuto a bere qualcosa con noi. Ma il Pocho chiama e la prima cosa che gli dice è ‘Carlo dove sei?’. Quando riattacca noi stavamo ridendo e mai potevamo pensare che sarebbe venuto. Tempo quindici minuti e Ancelotti era lì con noi. Ha bevuto qualcosa e ci ha raccontato alcune storie su quando allenava il Milan. Poi si è alzato e ci ha detto: ‘ Voi potete restare ma non fate tardi. Domenica conto su di voi per la partita‘. A quel punto ci siamo guardati e ci siamo chiesti come non poter dare il massimo per un allenatore come lui. Dovevamo vincere”.