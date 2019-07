Thiago Motta: “Sogno di allenare il Psg e vincere la Champions League…”

Lunga e interessante intervista rilasciata nelle scorse ore a L’Equipe da Thiago Motta, ex centrocampista anche dell’Inter. Reduce dall’esperienza da allenatore della squadra Under19 del Paris Saint-Germain, l’ex giocatore ha spiegato i motivi che l’hanno portato ad allontanarsi dal club ma ha anche confessato la sua vera ambizione: tornare da allenatore della prima squadra parigina.

OBIETTIVO – Sull’addio all’U19: “In quel momento si trattava della scelta giusta da prendere. Spero di poter mettermi nelle condizioni, perché no, di poter tornare un giorno su questa panchina. Il mio desiderio oggi è quello di far venire dei dubbi a Nasser (Al-Khelaifi, ndr) sul fatto che possa essere io il candidato ideale a guidare la prima squadra”. E a proposito di Psg: “Con questo club ho vinto molti titoli da giocatore, la mia ambizione è vincerne altri da allenatore, compresa la Champions League. La porta è ancora aperta, lavorerò per ottenere la licenza Uefa Pro in modo da poter allenare una prima squadra. Mi metterò in condizione di tornare un giorno”, ha concluso poi Thiago Motta.