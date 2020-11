Thiago Motta strizza l’occhio al Psg: “Lusingato si parli di me. Mio stile offensivo compatibile con questa squadra”

Thiago Motta è uno dei candidati a prendere il posto di Thomas Tuchel alla guida del Paris Saint-Germain. L’ex calciatore, proprio anche dei parigini, è tra i nomi dei papabili sostituti del tedesco, così come altri mister come Allegri e Pochettino.

Dopo l’esperienza alla guida del Genoa, l’ex centrocampista è pronto a tornare a seguire da vicino un club. Parlando a RMC Sport non nasconde l’ambizione di farlo magari alla guida di Mbappé e Neymar.

Thiago Motta: “Io al Psg? Il mio stile compatibile con la squadra”

“Sono molto lusingato quando si parla di me e si accosta il mio nome al Psg. questo mi rende orglioso e felice”, ha detto Thiago Motta. “Questo mi fa davvero contento. Non è da tutti avere un certo riconoscimento da parte dei tifosi del club in cui ho passato la maggior parte della mia carriera. Spero un giorno di poter ripagare tutta la fiducia che hanno in me. Mi piace il calcio offensivo ma per questo devi essere dinamico, occupare bene gli spazi e poi attaccare. Devi recuperare rapidamente la palla e scegliere l’opzione migliore. In tal senso posso dire che in una squadra come il Psg sarebbe uno stile di gioco compatibile”.