Thiago Silva ha le idee chiare: “Voglio giocare fino a 40-41 anni come Maldini”

Il brasiliano non ha alcuna intenzione di fermarsi

Thiago Silva ha le idee chiare sul suo futuro. A 36 anni, il difensore, fresco vincitore della Champions League col Chelsea , non ha alcuna intenzione di fermarsi. Impegnato in queste settimane col suo Brasile in Copa America, l'ex Milan ha parlato in conferenza stampa dal ritiro verdeoro.

COME MALDINI - "Il mio obiettivo? Spero di fare come Maldini e di giocare fino a 40-41 anni", ha detto Thiago Silva. "I miei piani sono questi e mi sono preparato per riuscirci. A 36 anni continuo a giocare ad alti livelli e tutto questo mi riempie d'orgoglio. Mi sono preparato per tutta la mia carriera per giocare nel miglior modo possibile a lungo. Da ora in poi dovrò affrontare ogni stagione e ogni torneo con molta attenzione, perché il mio fisico non è più quello di 2-3 anni fa e magari ho bisogno di maggiore tempo per recuperare al meglio tra una gara e l'altra".