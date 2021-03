Thiago Silva, la sua top 10 degli attaccanti più forti: da Adriano e Messi. E quel sogno non realizzato…

Simpatica intervista rilasciata dal difensore brasiliano Thiago Silva ai microfoni del sito ufficiale del Chelsea. Il calciatore blues ha rivelato quale sia la sua top 10 degli attaccanti più forti con i quali abbia mai avuto modo di giocare con o contro.

La top 10 di Thiago Silva

Inizia subito la classifica Thiago Silva anche se non precisa le posizioni della sua top 10. “Sicuramente c’è Di Maria per la sua tecnica e l’incredibile sinistro, poi Mbappé per la sua velocità e talento. Drogba è sicuramente nella mia top 10 perché nonostante la sua forza aveva anche una tecnica eccezionale. Devo nominare Firmino, perché è molto intelligente e tecnico. Manda ‘a spasso’ i difensori. Romario è il migliore che abbia mai visto. Poi c’è Adriano, per la sua forza e il suo sinistro davvero potente. Lui era un po’ come Drogba”.

Nelle posizioni che contano, però, ecco anche qualche volto molto conosciuto: “Devo nominare Ibrahimovic. Lui è il ragazzo che ha ispirato me e molte persone. Era cintura nera e poi ha deciso di provare col calcio trovando la sua strada. C’è Neymar che ha una classe incredibile e un’intelligenza calcistica pazzesca. Fa magie. Quello che mi colpisce di O’Ney è la sua capacità di creare qualcosa da zero”.

Nelle prime posizioni, manco a dirlo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: “CR7 lo ammiro per la sua dedizione e professionalità. Ammiro il suo impegno e tutto ciò che ha ottenuto. Messi ha qualità incredibili e un dono datogli da Dio. È anche un professionista con la lettera maiuscola, quindi per me è il migliore”.

Nella top 10 di Thiago Silva, però, anche un piccolo rimpianto. Vorrei poter nominare Ronaldo, il Fenomeno, ma non ho mai avuto il piacere e l’onore di giocare con o contro di lui. Altrimenti sarebbe senza dubbio in questa classifica”.