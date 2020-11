Thiago Silva pazzo di Lampard: “Senza di lui non sarei tornato in Nazionale”

Due partite da titolare e altrettante vittoria. Il Brasile sorride e lo fa anche Thiago Silva, tornato ad essere protagonista col club e con maglia verdeoro con un sogno, neppure tanto nascosto, di continuare ad essere presente fino al mondiale in Qatar.

Parlando dal ritiro della Nazionale, l’ex centrale del Psg ha voluto elogiare con fermezza il suo attuale mister al Chelsea Frank Lampard che ha creduto in lui e gli ha dato grande fiducia.

Thiago Silva: “In Nazionale grazie a Lampard”

“Sono molto contento delle mie prestazioni e non solo qui in Nazionale, ma soprattutto al Chelsea”, ha detto Thiago Silva. “Nella squadra londinese, da tempo, avevano un’organizzazione del lavoro e sapevano già cosa fare in campo, come posizionarsi. Per me è senza dubbio stato difficile capire un campionato diverso con un’intensità differente. Ma devo ringraziare soprattutto Lampard per la fiducia che mi ha dato sempre. Senza questo feeling non sarei potuto essere qui in Nazionale nel Brasile”.