Thiago Silva: “Ritirarmi? Non penso di essere così vergognoso quando gioco…”

Titolare al Paris Saint-Germain, titolare nel suo Brasile impegnato in Copa America. Thiago Silva, difensore centrale verdeoro, ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di chi lo ha criticato di recente descrivendolo come prossimo al ritiro, o comunque in una fase piuttosto calante della sua carriera.

Ai microfoni dalla rivista ufficiale del club parigino, come riporta Sport, il brasiliano si è espresso su questi e altri temi senza alcun problema: “Non credo di essere così vergognoso quando gioco e scendo in campo. Credo di essere in grado di capire quando dovrò smetterre”. All’età di 34 anni Thiago Silva, quindi, si sente ancora in grado di giocare: “Sarò capace di lasciare quando le mie gambe mi abbandoneranno…”. Ma quando arriverà quel momento? Magari come è arrivato per un suo idolo, Zinedine Zidane: “Sono un suo fan. Mi piace come ha concluso la sua carriera, subito dopo una Coppa del Mondo. Ad un certo punto, dovrò anche io prendere questa decisione di fermarmi”.