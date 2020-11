Thiago Silva sbotta: “Troppe partite. I calciatori non sono macchine”

Era toccato agli allenatori lamentarsi della stagione piena di impegni tra campionato, coppe e sfide con le Nazionali. Adesso tocca a Thiago Silva, difensore del Chelsea che, come riporta Pasion Futbal, ha detto la sua in modo molto critico riguardo all’annata senza sosta che i giocatori sono chiamati ad affrontare.

Thiago Silva: “Non siamo delle macchine”

“Abbiamo studiato dei referti medici che dimostrano quanto sia molto più possibile infortunarsi dopo aver giocato senza soluzione di continuità quattro o cinque partite consecutive”, ha detto Thiago Silva che ha rivelato come cerca di non cadere in infortuni: “Personalmente provo ad avere una vita sana e attiva anche fuori dal campo. Mi capitava di mangiare qualcosa di non proprio sano prima, anche a ridosso delle aprtite. Adesso sto più attento”.

E ancora: “Abbiamo perso giocatori per colpa del Covid-19, altri sono infortunati perché giochiamo troppe partite. Fortunatamente il Brasile ha una rosa piuttosto ampia ma in generale noi calciatori non siamo delle macchine”.