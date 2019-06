Thiago Silva: “Tornare al Milan? Ai rossoneri sono legatissimo…”

Thiago Silva verso un ritorno al Milan: sogno o realtà? Un argomento che il difensore, intervistato in zona mista dopo la vittoria del suo Brasile per 5-0 con il Perù in Copa America, non ha potuto fare a meno di evitare.

MILAN – “Al momento non ci penso ad un eventuale ritorno, sono concentrato solamente alla Copa America, ci sarà tempo per pensare al futuro. Certo è che ai rossoneri sono legatissimo”.

NAZIONALE – “Nessuno dimentica gli errori fatti in passato. Adesso abbiamo una grande occasione per fare una buona Copa America, dobbiamo andare avanti così. L’Argentina ai quarti? Per me è indifferente: quando stiamo bene, possiamo giocarcela contro chiunque”.

NEYMAR – “Spero che possa restare al centro del progetto del Paris Saint-Germain…”.