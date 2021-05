Thuram: “Buffon prova ancora tanta passione. Io non sarei riuscito a dire basta se…”

L'ex difensore a 360°

Non solo razzismo e iniziative per combatterlo. Nel corso dell'intervista a La Repubblica, Lilian Thuram, ex calciatore fra le altre di Juventus e Parma, si è soffermato anche sul suo ex compagno di squadra Gigi Buffon, che non ha proprio voglia di smettere e che nonostante l'addio annunciato alla Vecchia Signora al termine della stagione in corso, sembra intenzionato a proseguire: "Non c'entra il mestiere ma la gioia che provi. Lui ha ancora tanta passione, il piacere di allenarsi. Quando smetti tutto finisce e allora rimandi, rimandi", ha detto il francese che poi ha spiegato: "Io non ho avuto scelta, mi sono dovuto fermare per una malformazione cardiaca. Forse meglio così perché non sarei mai riuscito a dire basta".