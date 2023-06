Thuram saluta il Borussia M’ Gladbach: “Mi avete sostenuto e cresciuto”

Ancora non è ufficiale, ma poco ci manca. Marcus Thuram sarà presto un nuovo calciatore dell'Inter. E la conferma, seppur sui social, arriva anche dallo stesso calciatore che ha salutato il Borussia Monchengladbach: "Quando arrivai mi conoscevano solo per il mio cognome. Ma mi avete accolto come in una grande famiglia, mi avete sostenuto e cresciuto, facendomi superare le mie aspettative. Vi mando un grande grazie, ci rivedremo presto". Questo il messaggio dell'attaccante verso il suo ormai ex club, ora la concentrazione va tutta sulla squadra di Simone Inzaghi e su un prosperoso futuro.