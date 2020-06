Tim Howard sbarca in tv: Amazon prepara film sul portiere americano

Aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato nel settembre dello scorso anno, poi, Tim Howard, evidentemente ci ha ripensato e marzo ha deciso di tornare in forza al Memphis 901 FC, squadra di USL, la divisione sotto la Major League Soccer. Adesso, la vita e la carriere del portiere potrebbero essere raccontate anche in tv.

Howard: un film sulla sua carriera

Infatti, come scrive Goal, Amazon avrebbe deciso di dedicare all’americano addirittura un film. Si tratterebbe di un lungometraggio dedicato al portiere americano, capace di giocare ad altissimi livelli in Nazionale e in Premier League, nonostante la sindrome di Tourette, una malattia neurologica che provoca scompensi e problemi anche motori. Howard è stato grande protagonista dai primi anni 2000 quando, nel 2003 venne acquistato dal Manchester United e, successivamente, fece grandissime cose con l’Everton e arrivò a collezionare ben 400 presenze in Premier League. Poi, il ritorno in patria, prima ai Colorado Rapids e poi, appunto, ai Memphis. Una carriera che merita di essere raccontata e Amazon renderà tutto questo possibile.