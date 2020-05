Tissone rivela: “Giocavo all’Atalanta ma avevo la foto di Maradona sotto la maglia…”

Nove anni in Italia ma adesso Fernando Tissone vive e gioca in Spagna, al Malaga, dove è felice anche se non può fare a meno di ricordare con piacere la Serie A. L’ex centrocampista anche di Sampdoria, Udinese e Atalanta si è raccontato ai microfoni di TuttoNapoli.net anche relativamente ad una curiosità sulla sua fede calcistica…

MITO – “Maradona è il mio idolo”, ha ammesso Tissone rispondendo riguardo ad un possibile approdo al Napoli. “Guardo le sue cassette da quando avevo 5-6 anni. È il mio idolo, ho avuto la fortuna di conoscerlo e giocare insieme a lui alla partita della pace col Papa. All’Atalanta conoscevano bene la mia passione…”. E qui il retroscena: “Avevo la sua foto sotto la maglietta. In una partita con la Fiorentina feci due assist, finì 2-2: a fine gara esultammo togliendoci la maglietta e tutti parlarono della mia col volto di Maradona. Ovviamente avevo la sua foto con l’Argentina. Quella col Napoli non avrei potuto indossarla…(ride ndr).