Tite: “Brasile tra le favorite. Italia? Un mistero non sia al Mondiale”

Il commissario tecnico verdeoro in vista del Mondiale in Qatar.

"Noi arriviamo ad ogni Mondiale da favoriti per la nostra gloriosa storia. Capiamo le aspettative di tifosi e media, dovremo sfruttare al massimo le nostre abilità. Ci sono tante squadre forti che possono vincere come Francia, Argentina, Inghilterra, Belgio, Germania, Portogallo e Spagna. Attenzione anche a Olanda, Senegal e Danimarca che potrebbero stupire", ha detto il commissario tecnico.

Poi, parlando dei brasiliani della Juventus: "Il trasferimento alla Juventus ha sicuramente aiutato Bremer. Prima, giocando solo a tre, alcune sue caratteristiche rimanevano pià nascoste. Da settembre l'ho seguito tanto, è molto maturo non è mai nervoso per la sua età. Danilo? Merita tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera per la sua professionalità e concentrazione. Sono cose che, abbinate alle sue qualità naturali, lo rendono il giocatore che è. Alex Sandro l'ho invece visto meglio da quando è stato schierato come centrale nella difesa a tre".