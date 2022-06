Tite: “Ho rifiutato Psg e Real Madrid. Ora voglio vincere il Mondiale col Brasile”

Il commissario tecnico del Brasile , Tite , ha rilasciato un'intervista al The Guardian in cui ha parlato di alcuni retroscena della sua carriera. Il tecnico ha parlato di alcune offerte ricevute da due top club europei, dell'obiettivo con la Seleçao e del suo futuro. Queste le sue parole:

BRASILE - "Mondiali? Sono in attesa, concentrato. Abbiamo raggiunto i Mondiali, ora è il momento di vincerli. Ho l’opportunità di chiudere l’intero ciclo quadriennale. Le aspettative sono alte ma il focus è sul lavoro. So già che se vinco, sarò il migliore altrimenti sarò insultato. Non riesco a capire perché ci sia sempre tutta questa pressione. Abbiamo vinto la Copa America del 2019, battuto il record per il maggior numero di punti nelle qualificazioni, siamo in testa al ranking mondiale. Ma tutti vogliono la Coppa del Mondo. Se mi ritirerò dopo? Magari sì, una volta che l’avremo vinta. Neymar è la nostra stella, su di lui ci saranno sempre grandi aspettative, ma con il tempo l’interesse intorno a lui si è leggermente diluito. Certamente resta Neymar, ma stanno crescendo anche Vinícius, Raphinha, Rodrygo, Paquetá, Casemiro, Fabinho".