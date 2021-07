Tokyo 2020, la Germania esce dal campo con l’Honduras: “Insulti razzisti”

Tensione durante Germania-Honduras, test in vista di Tokyo 2020: un giocatore tedesco sarebbe stato vittima di insulti razzisti

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non sono ancora iniziati, ma le polemiche sono già divampate durante il match tra Germania e Honduras. Infatti durante la partita amichevole, il difensore tedesco Jordan Torunarigha, nativo di Chemnitz ma di origini nigeriane, sarebbe stato vittima di insulti razzisti. Di fronte a questo episodio, la squadra ha deciso di uscire dal campo in segno di protesta. Il Commissario Tecnico Stefan Kuntz ha spiegato il suo punto di vista sull'episodio, condannando duramente quando accaduto: "Se uno dei nostri giocatori viene insultato dal punto di vista razziale, non possiamo continuare a giocare". La selezione honduregna si è limitata a definire questo episodio un semplice malinteso. E la tensione sembra destinata a salire ancora.