Toldo: “Buffon incredibile. Io ritirato perché stanco. Sull’Inter di Inzaghi…”

Il commento dell'ex portiere nerazzurro tra campionato e Nazionale

SERIE A - "Vedere un campionato così è perfetto per la passione dei tifosi. Vedere quattro squadre vicine è bello ed è il campionato di Serie A che vogliamo tutti", ha esordito Toldo prima di dare un giudizio anche sulla sua Inter. "Sono felice per l'Inter che ha riordinato le idee. Non pensavo che Inzaghi facesse così bene, gli vanno fatti i complimenti per come sta lavorando sia in attacco che in difesa".