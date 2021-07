Toldo: “Italia fa sognare anche per Mondiale. Donnarumma diventerà il più forte del mondo”

L'ex storico portiere sul successo dell'Italia ad Euro 2020

DA PORTIERE - Si parte da un commento su Donnarumma: "Eccezionale. Sta diventando il più forte del mondo e sicuramente è il migliore d'Europa. L'avevo detto: se azzecca l'angolo dei rigori deve pararli perché ha un fisico pazzesco. E così è stato. Roberto Mancini e la federazione hanno svolto un lavoro davvero perfetto. Donnarumma Pallone d'Oro? Può stare nella lista, ma ora non credo", ha detto Toldo. "C'è stato un ventennio in cui Gigi Buffon ha fatto un po' di ombra a questi giovani, ma ci sono anche Sirigu e Meret che hanno aiutato molto. Se avete visto i dialoghi prima dei rigori". Ancora su Donnarumma: "La sua scelta di andare all'estero? Vediamo. Ci sono stati portieri che sono andati fuori dall'Italia e sono tornati. Altri che sono rimasti all'estero e chi, invece, non è proprio partito. Difficile da giudicare ma in questo mercato è difficile".