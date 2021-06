Toldo: “Questa Nazionale è spavalda. Donnarumma dà garanzie. Su Eriksen…”

Parla l'ex portiere

"L'Italia di Mancini è bella e spavalda, ha tutto per lasciare il segno". Ne pè sicuro Francesco Toldo, storico ex portiere dell'Inter e dell'Italia che parlando a Il Messaggero ha paragonato la squadra Azzurra alla sua del 2000. "Il ct ha fatto un bel lavoro e fa giocare bene la sua squadra. E poi assomiglia alla nostra del 2000 per spirito. Si è visto. Hanno vinto in allegria e con merito contro la Turchia". Poi un'investitura per Donnarumma: "Non conta l'età. E' pronto. Dà garanzie".