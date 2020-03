Tommasi: “Euro 2020? Situazione grave, occorre prendere tempo”

L’emergenza Coronavirus sta ormai interessando gran parte d’Europa. Una situazione che potrebbe mettere a rischio lo svolgimento dei prossimi Europei, in programma dal 12 giugno al 12 luglio. Su questo argomento, come riporta SportMediaset, è intervenuto presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi.

TEMPO – “Campionati, coppe europee ed Europei possono/devono aspettare. Euro 2020, ironia della sorte, sembra tagliato su misura Covid-19: un Europeo che vuole celebrare questa grande istituzione senza confini si trova schiava di un virus che, in perfetto spirito europeo, sembra fregarsene dei confini. Proprio per questo occorre prendere tempo, riflettere e programmare. Senza drammi, ma con la serietà che serve per affrontare una situazione delicata e grave”.