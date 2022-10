Tommasi: “Juventus, ricostruzione in atto. Alcuni giocatori…”

Le parole dell'ex centrocampista su Milan, Juventus e Roma.

Redazione ITASportPress

Ai microfoni de Il Messaggero, Damiano Tommasi, storico ex centrocampista, ha avuto modo di parlare dell'attualità calcistica italiana tra Champions e Serie A.

In modo particolare spiccano le parole sul Milan, sulla Juventus e sulla Roma. Partendo dal Diavolo: "Per storia ha l'obbligo di stare in Champions e stare sempre a quei livelli è complicato".

Sulla Juventus, invece: "Questione plusvalenze è qualcosa di serio e pericoloso? Quello è un problema che va risolto a livello strutturale. Quanto al resto, dopo anni di successi è difficile dire chi abbia sbagliato. C'è una ricostruzione tecnica in atto, per questioni di riconoscenza ci sono calciatori che sono rimasti e oggi non sono al top. Nelle ricostruzioni serve tempo. Tornare, per Allegri, non è stato facile: a volte si vive su vecchie certezze", ha detto Tommasi.

Infine sulla Roma: "Se è da scudetto? Penso le manchi qualcosa, un paio di giocatori per alzare il livello, per avere una rosa adatta per tutte le competizioni", le parole ripresa da TMW.