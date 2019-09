Tommasi: “Razzismo da affrontare seriamente. Nazionale? Vedo giovani che si stanno formando caratterialmente…”

Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 durante la trasmissione Radio Anch’Io Sport. Tema principale affrontato dall’ex centrocampista è quello del razzismo negli stadi con il caso Lukaku, insultati alla Sardegna Arena, a Cagliari, in primo piano.

RAZZISMO – “Questione di scegliere e coraggio di agire. In passato sono già state prese delle decisioni ma ci sono solo due vie: se i razzisti sono pochi bisogna individuarli e se sono tanti bisogna cambiare qualcosa. I nuovi arrivati, vedi Lukaku, hanno conosciuto quello che da noi, purtroppo accade”.

TIFOSI – “Il tema delle zone franche negli stadi è un tema serio. Bisogna affrontarlo con le forze dell’ordine e dello Stato. Dopo i fatti di Milano (San Siro contro Koulibaly ndr) c’è stato qualcosa ma… La lettera mandata dai tifosi rispetto al caso Lukaku conferma che c’è qualche problema da risolvere”.

ARBITRI – “Fermare le partite? Non si può pensare che gli arbitri e i giocatori possano fermare il razzismo dal campo. L’idea è di fare come in Inghilterra, dopo i fatti con la Nazionale. L’idea è di escludere dallo stadio i protagonisti in negativo. Come fatto in Premier League di recente”.

ROSE LUNGHE – “Si risolve come il caso Icardi. Tutta l’estate di braccio di ferro e alla fine ha rinnovato per poi andare via. Bisogna sicuramente trovare una soluzione. Da entrambe le parti ci sono delle necessità. Spesso si è prigionieri del contratto. Se a metà del percorso ci si rende conto che si cambia idea, bisognerebbe trovare un accordo. Il caso Icardi è un paradosso”.

NAZIONALE – “Importante l’aspetto dei giovani che sanno affrontare mentalmente le partite. Si stanno formando caratterialmente. Questi ragazzi devono trovare spazio nei club e nelle coppe per crescere. I club che puntano sui giovani sono la vera carta importante anche per la Nazionale. Molti stranieri nei club? Io ho avuto la fortuna di giocare con Cafu, Aldair e Batistuta. Viviamo in un mondo globalizzato. Sicuramente dobbiamo puntare sui giovani dal settore giovanile. Mancini lo sta facendo e credo che l’Italia ne abbia già diversi. Tra i dilettanti, molti giovani giocano per regole e non per meriti. Questo, purtroppo, è da cambiare”.