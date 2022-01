Tommasi si candida a sindaco di Verona

L'ex calciatore si impegna in una nuova avventura

Dal calcio alla politica, un percorso che diversi hanno compiuto o tentanto di compiere. Anche Damiano Tommasi non è da meno e ha deciso di candidarsi come sindaco di Verona. Nato a Negrar di Valpolicella e legato anche sportivamente alla sua terra, l'ex centrocampista aveva iniziato a giocare proprio in gialloblù. Ora, proverà una nuova carriera.