Tonali confessa: “Tifo Milan e mi ispiro a Modric. Cellino come un padre e mi consiglia sempre…”

Lunga intervista al Corriere della Sera da parte di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. Il talento classe 2000 delle Rondinelle è senza dubbio tra i prospetti più interessanti del calcio italiano. Spesso paragonato ad Andrea Pirlo, il giovane ha però preferito rifiutare, ancora una volta, il confronto, dicendosi ben diverso dall’ex azzurro: “Come Pirlo? Colpa dei capelli… Non mi dà fastidio, figuriamoci, però per me non è un paragone adatto. Avere somiglianze è una cosa, ma poi in campo è tutto diverso, Pirlo aveva una qualità pazzesca. Non so chi riuscirà a raggiungerlo”.

FEDE E ISPIRAZIONE – Non ha mai negato la sua fede per il Milan anche se era stato scartato ad un provino: “Tifo Milan? Sì. E Gennaro Gattuso era il mio idolo. Ma oggi fra i giocatori m’ispiro a Luka Modric”. E sul Brescia, il mercato e Cellino: “Mercato? Non ci penso, non m’importa, non ora. E non lo dico così, per sviare. A me interessa chiudere al meglio la stagione, perché sento di avere ancora molto da dare al Brescia e a Brescia, che ha creduto in me. Poi, vedremo. Cellino dice che non mi vende nemmeno per 300 milioni? Il presidente mi vuole bene, come a un figlio. E io voglio molto bene a lui, mi dà sempre consigli importanti. Non lo so, sono un sacco di soldi. Un po’ fa effetto sentire certe cifre, ma io sono sempre abbastanza calmo e sereno, è una mia qualità”.