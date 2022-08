Tonali, il Milan tira un sospiro di sollievo: le condizioni

Da quanto si apprende da Sky, gli esami, per fortuna di Pioli e di tutto l'ambiente rossonero, non hanno evidenziato lesioni.

Il controllo effettuati dal centrocampista rossonero ha escluso lesioni muscolotendinee. A questo punto Tonali verrà valutato di giorno in giorno anche in vista del debutto in campionato del prossimo weekend.

Per il calciatore ancora in dubbio quindi l'esordio nella Serie A 2022-23 sabato sera, quando i campioni d'Italia in carica se la vedranno contro l'Udinese. Tonali resta in forte dubbio ma il problema fisico dovrebbe comunque essere non di grave entità. Allo staff medico del Diavolo e al diretto interessato capire quanto spingere e forzare per esserci al debutto o meno.