Tonali, il suo futuro svelato dall’agente: ecco dove andrà il centrocampista del Brescia

Sandro Tonali è indubbiamente una delle pedine più ambite della prossima finestra di mercato. Il centrocampista del Brescia è corteggiatissimo da tante big, italiane e non. Il patron delle Rondinelle Massimo Cellino è stato chiaro sul suo talento: nessuno sconto e ultima parola al giocatore.

A parlare di cosa accadrà al termine della stagione è stato l’agente del classe 2000 Beppe Bozzo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Lo conosco da due anni: mi è piaciuto subito, come la sua bella famiglia. Sono stati tutti importanti per la sua crescita e per gestire la notorietà sempre in ascesa”, ha detto il procuratore. “Ha superato a pieni voti il debutto in A. Non ho ancora parlato col presidente Cellino ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola sul suo futuro. Indubbiamente per lui ci sono prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità. È meglio che Sandro resti in Italia. Può imporsi in un top club e per la Serie A sarebbe un peccato perderlo”.