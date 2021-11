Tonali: “Indossare la maglia della Nazionale è la cosa più bella nel calcio”

Parla il centrocampista della Nazionale e del Milan

A proposito della chiamata dell'Italia: "La prima convocazione in Nazionale maggiore me la ricordo bene. Avevo già fatto dei ritiri qua, me la porterò sempre dentro. Poi il 15 novembre la prima presenza in maglia azzurra, indimenticabile. La prima volta non te la dimentichi". E ancora: "La maglia azzurra per me significa tanto, è il sogno di ogni bambino che ama il calcio e la Nazionale e che un giorno spera di riuscire ad indossare questa maglia. E' la cosa più bella che ci sia nel calcio".