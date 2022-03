Toni: “Italia non al Mondiale sarebbe una tragedia. Si punti su Immobile”

Il pensiero dell'ex bomber Azzurro

Luca Toni , intervistato da Il Mattino , ha parlato della Nazionale e il rischio che la squadra Azzurra non approdi ai prossimi mondiali in Qatar a seguito del playoff che si disputerà questo mese contro Macedonia ed eventulmente contro la vincente tra Turchia e Portogallo.

"Non voglio nemmeno pensare ad una possibile eliminazione dell'Italia: sarebbe una tragedia sportiva", ha detto l'ex bomber campione del mondo del 2006. "Veniamo da un'esperienza fantastica all'Euro e spero che Mancini ci regali un'altra gioi dopo quella dell'estate stupenda appena passata. Su chi farei affidamento? Davanti hai Immobile che nonostante qualche difficoltà in Nazionale, è il tuo centravanti. E' vero che sta facendo bene Scamacca, ma queste sono partite nelle quali ci vuole esperienza e bravura. Mi piacerebbe ci portasse Immobile al Mondiale. Anche per cancellare le troppe critiche ricevute quando gioca con la maglia dell'Italia".