Toni punge Chiellini: “Se non ha parlato in faccia, brutto farlo con un libro”

Luca Toni dice la sua sulla querelle esplosa tra Giorgio Chiellini, Mario Balotelli e Felipe Melo. Nel corso di una diretta Instagram in compagnia di Christian Vieri, l’ex attaccante azzurro ha commentato i retroscena svelati dal difensore della Juventus che aveva chiamato in causa diversi altri compagni di squadra.

RISPOSTA – “I libri sono particolari”, ha esordito Toni sulla pubblicazione di Chiellini. “Quando lo scrivi devi trovare cose che facciano anche notizia. Credo che la ragione si trovi tra le due parti. Sicuramente, se sono cose che non gli ha mai detto in faccia non è bello. È brutto poi che certe discussioni vadano sui social, sarebbe meglio parlarsi e chiarire. Da quello che ha risposto Balotelli sono cose che non si sono mai detti in faccia, bisogna capire dov’è la verità e conoscere la situazione. Poi in questo momento in cui c’è poco di cui parlare… Certo che sarebbe bello ripartisse il campionato si trovassero contro Chiellini e Balotelli…”.