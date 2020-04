Toni punge gli attaccanti italiani: “Il vuoto attorno a Immobile…”

Il rendimento degli attaccanti italiani fa preoccupare Luca Toni, ex centravanti laureatosi campione del mondo con la Nazionale di Lippi nel 2006. L’ex attaccante, fra le altre, di Palermo, Fiorentina, Bayern Monaco e Verona, ha parlato nel corso di una diretta Instagram insieme a Christian Vieri.

ATTACCANTI – “Quando in Nazionale c’eravamo noi (ha detto parlando con Vieri), eravamo tutti grandi attaccanti: se uno di noi non aveva segnato almeno venti reti lo prendevamo in giro. Adesso invece, eccezion fatta per Immobile che sta facendo davvero bene, non c’è un italiano che supera i 15 gol: questo è un bel problema”.

IMMOBILE SENZA LIMITI: “VOGLIO IL RECORD DI HIGUAIN”