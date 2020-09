Toni sicuro su Suarez: “Il più goleador di tutti. Alla Juventus sarebbe perfetto”

Luca Toni non ha dubbi su Luis Suarez. Il Pistolero sarebbe perfetto per la Juventus. Il centravanti del Barcellona sembra prossimo all’approdo alla Vecchia Signora e l’ex campione del Mondo, parlando ai microfoni del Corriere dello Sport, ha confermato a suo modo di vedere, la bontà dell’eventuale operazione.

Toni: “Suarez il più goleador di tutti”

“Un attaccante per la Juventus? Dico Suarez. Sono sempre per il bomber puro, il centravanti deve fare tanti gol e tra tutti i nomi accostati alla Juve mi sembra che Suarez sia il più goleador di tutti“, ha detto Toni senza mezze misure. “Circolano nomi di giocatori di primo piano e in ogni caso arriverebbe un grande attaccante. Ovviamente giocare con Dzeko, Suarez o Morata cambia parecchio a livello tattico, ma in fondo può cambiare meno di quanto si possa immaginare. Conosco Pirlo e credo proprio che anche da allenatore vorrà proporre il calcio che amava da calciatore. Quindi, quelli bravi giocano sempre”.

