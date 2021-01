Toni: “Tra Lukaku e Morata preferisco lo spagnolo. Lewandowski? Vorrei vederlo in Italia come CR7…”

Non poteva che parlare anche di bomber, l’ex centravanti dell’Italia Luca Toni nella sua intervista ai microfoni di Tuttosport. L’ex storico attaccante campione del mondo con gli Azzurri nel 2006 si è concentrato sui “numeri 9” del momento in Europa.

“Lewandowski è il top. Il fisioterapista che portai io al Bayern Monaco, Gianni Bianchi, mi dice che è un professionista pazzesco, non a caso gioca praticamente sempre”, ha detto Toni. “Anche se devo dire che mi piacerebbe vedere Robert in Italia, un po’ come ha fatto Cristiano Ronaldo. Dopo Lewandowski, metto Haaland e Morata”. “Lukaku? Ci mancherebbe, è molto forte. Ma Lukaku ha bisogno di avere accanto un attaccante con determinate caratteristiche. Morata, invece, gioca bene con chiunque e per questo preferisco lo spagnolo”.