Toni: “Vi svelo il segreto per giocare a lungo nel calcio”

Il suo nome resterà per sempre nella storia del calcio, italiano e non solo. Parliamo di Luca Toni, storico attaccante campione del mondo nel 2006, che ha risposto alle domande di SportWeek tra cui quella relativa a come fare ad essere ancora decisivi una volta che l'età avanza.

"Il "segreto della longevità agonistica"? La rabbia. Rabbia in senso buono, per carità", ha spiegato Toni. "Quella che ti spinge a dare di più ogni volta che ti senti dire o leggi che sei vecchio e a fine carriera. Quella parole, quelle ovvietà - perchè lo sai pure tu che il tempo passa e sei agli sgoccioli - diventano benzina per le gambe e adrenalina che scorre in tutto il corpo. E allora vuoi dimostrare che non sei finito; o almeno che finirai alla grande".