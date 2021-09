Top 10 squadre più costose: in Italia solo Juve. Manca un super club europeo

La classifica tiene conto della somma spesa nel complesso per i cartellini

Come riporta calcioefinanza.it , si tratta di un dato significativo, ma che ovviamente preso singolarmente non racconta l’impatto delle operazioni sulla singola stagione. Un calcolo più complesso che deve tenere conto degli stipendi al lordo e delle quote ammortamento (il costo del cartellino riproporzionato in base agli anni di contratto del calciatore).

Dalla classifica – che come detto tiene conto della somma spesa nel complesso per i cartellini –, Manchester emerge come capitale del calciomercato mondiale. City e United hanno investito in totale oltre due miliardi di euro per assemblare le proprie squadre per la stagione 2021/22. I Citizens rimangono in testa, con 1,08 miliardi di euro spesi, seguiti dagli 1,02 miliardi spesi dai cugini.