Torino: 3 nuovi casi di positività al coronavirus

Il coronavirus non dà tregua alla Serie A. Dopo la notizie della positività di un calciatore del Crotone prima del match contro la Juventus, ecco che anche al Torino le cose non sono migliori. La società ha dato notizia di ben altri 3 casi di Covid-19 in squadra.

Torino: 3 positività al coronavirus

Questo il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”.