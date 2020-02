Torino, inizia l’avventura di Longo: i complimenti della Pro Vercelli

Primo giorno da tecnico del Torino per Moreno Longo. Toccherà a lui riscattare la stagione dei granata, crollati nelle ultime partite contro Atalanta e Lecce. Tra i primi a congratularsi con l’ex allenatore del Frosinone c’è stata la Pro Vercelli. La società piemontese ha ricordato il contributo di Longo, che alla sua prima esperienza in panchina riuscì a conquistare la salvezza in Serie B. Attraverso i propri account Twitter, la Pro Vercelli si è complimentata con il tecnico granata: “Dalla salvezza in Serie B con la Pro Vercelli alla guida del tuo Torino. In bocca al lupo mister Moreno Longo”.