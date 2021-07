Torino, Izzo: “Aspettiamo Belotti. Voglio conquistare di nuovo la Nazionale”

Le parole del difensore granata

TORO - "Gli addi di Nkoulu e Sirigu? Due giocatori che ci mancano, due giocatori così li vorrebbero avere tutti. Però dobbiamo guardare avanti e sono convinto che riusciremo a non farli rimpiangere. E su questo stiamo già lavorando, io cerco di dare l’esempio per far crescere i più giovani".