Torino, Mazzarri: “La sfida con il Debrecen? La più importante dell’anno…”

Poche ore alla gara tra Torino e Debrecen, in programma stasera alle 21 e valevole per l’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Una sfida che per i granata ha un valore assoluto, come confermato dal tecnico Walter Mazzarri in sede di presentazione.

RESPONSABILITÀ – “Questa è la partita più importante dell’anno. Sono più agitato di quanto lo fossi prima di Napoli-Chelsea, ottavi di finale di Champions League. Avverto la responsabilità di conquistare il passaggio del turno: non farlo significherebbe gettare all’aria il grandissimo lavoro fatto nel girone di ritorno dello scorso torneo. E non possiamo tradire l’entusiasmo della tifoseria, con la quale abbiamo creato un rapporto di grande fiducia e affetto”.